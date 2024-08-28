調查：7成生二胎意欲低 歸因經濟 居所細

嘆生B僅獎2萬元 促增託管額醫療券 近年本地嬰兒出生率愈來愈低，政府推出鼓勵生育政策，包括向初生嬰兒父母派發兩萬元催谷生育率，但措施作用似乎不大。有機構昨發布一項調查，結果顯示近七成受訪已生育一胎的媽媽表示，不會或未決定是否生第二胎，原因關乎經濟壓力、教育及管教壓力重、居住環境太小及工時過長等。負責調查機構表示，當局推出的新生兒獎勵金並不足夠，建議增加日間幼兒照顧服務名額，增設「兒童醫療券」，以及推行家庭友善僱傭等措施。

香港保護兒童會於今年5月14日至6月7日，以問卷方式調查已生育一胎的媽媽，共收回1,264份回應。結果發現有33.9%受訪媽媽表示不會考慮再多生一個孩子；34.9%受訪媽媽則未決定或未想好會否多生一個孩子；只有31.2%受訪媽媽考慮再多生一個孩子。

盼設立育嬰假奶粉津貼 調查亦發現，受訪媽媽不會或猶豫是否生第二胎的主要原因，依次為經濟壓力重、教育及管教壓力重、居住環境太細、工作時間過長、難以兼顧工作和育兒，以及日間幼兒照顧服務不足。受訪媽媽認為，最能提高生育意欲的政府措施，是提供育嬰假及家長假、延長及落實全薪侍產假和產假、設立兒童醫療券、增加子女免稅額、設立奶粉津貼，以及增加日間幼兒照顧服務名額。

負責調查機構表示，照顧一個小朋友，遠遠比收取兩萬元，超過很多倍的考慮，所以經濟上的援助要更長遠思考。當然如果有更多日間照顧服務，讓多些家長更放心，爸爸或媽媽也好，更放心投身勞動市場，對經濟效益、家庭或社會也好，亦遠超派發兩萬元。

幼兒託管40人爭1個位 機構表示，本港的幼兒中心就兩歲以下的服務名額，每40名幼兒僅得一個名額，部分家長甚至需要跨區託兒。如機構屬下5間嬰兒園，共提供329個服務名額，但輪候服務人數近1,500人，故建議當局繼續增加日間幼兒照顧服務的名額，尤其是幼兒中心兩歲以下的名額。當局亦需加強宣傳暫託幼兒、延長時間及學前兒童課餘託管等服務，着力提高其認知度和使用率，令到更多有需要的家庭得到適切的支援。

機構又建議當局可參考內地、台灣及新加坡等鄰近地區，增設「父母育兒假」和「家庭假」，使家長可以照顧孩子和處理與子女有關的事項，以鼓勵企業跟隨執行。其中「父母育兒假」指，父母在子女年滿3歲以前，每年各享一定日數的全薪育兒假，例如內地的父母育兒假為每年10日。