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電器短路 土瓜灣吉舖惹祝融
現場為一間空置店舖。（劉子文攝）
【本報訊】前日晚上近10時，土瓜灣譚公道84至90號地下一間空置店舖起火，店舖後門冒出大量濃煙，多名住客見狀，慌忙報案求助。
消防接報趕至，開動一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，未幾把火勢撲熄，事件中幸無人傷。消防經初步調查後，不排除店內有電器短路引起火警，火警原因沒有可疑。
消防在店舖後門調查。
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