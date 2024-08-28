旅客運魚翅北上 深圳灣被截獲

【本報綜合報道】廣東省深圳灣海關於近日在旅檢入境渠道查獲一批魚翅，共計有231片，重4.8公斤，經鑑定為尖吻鯖鯊魚翅。而當地海關亦發現有旅客出境時把兩萬美元現金藏於行李內的堅果食品袋中，超出規定的額度。

涉瀕危物種尖吻鯖鯊 海關關員在深圳灣口岸對進境旅客實施監管時，發現一名旅客的行李物品機檢圖像異常。經詳細查驗，在其行李箱中發現該批尖吻鯖鯊魚翅。尖吻鯖鯊被列入《瀕危物種國際貿易公約》附錄Ⅱ，根據內地相關法律法規，除合法持有國家瀕危物種進出口管理機構核發的《允許進出口證明書》或物種證明外，任何貿易方式或攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境均屬違法，如情節嚴重構成犯罪將依法追究刑事責任。

此外，深圳灣海關近日亦在對一名出境旅客進行監管時，發現其行李物品機檢圖像異常。經詳細查驗，在一個堅果食品袋中查獲以錫紙包裹的美元現金，共有兩萬美元（約15.6萬港元）。根據規定，進出境旅客攜帶外幣15天內首次出境時，限額為等值5,000美元（約3.9萬港元）；15天內第二次及以上、當天內第二次及以上出境旅客分別攜帶等值不超過1,000美元和500美元（約7,800港元和3,900港元）外幣現金，如超出額度不予放行。