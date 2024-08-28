東呼即應：港鐵湧現無恥客 坐頭等車冇嘟卡

【本報訊】其實不僅「係又打卡，唔係又打卡」的「打卡主義」將馬路當作自家攝影棚，而在日常生活中，亦有很多人是「我就是打橫行的了，怎麼樣」。《東呼即應》留意到網上流傳片段，港鐵車門一開，一班人非常熟練地湧進頭等車廂，問題是除個別乘客是有「嘟卡」動作外，其餘至少8位人士一律直行直過。

根據港鐵網頁「乘客須知」列明，「未持有效頭等單程票，或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。」值得留意的是早前才有網民上載相片，顯示有3名職員在頭等車廂查票，有人指是首次遇到這種情況，又指有非本地人「斷正」。

大媽搭飛機 強闖頭等艙 事實勝於雄辯，社會上的確有一班無恥之徒，覷準了無掩雞籠此一漏洞，有關方面真的要加強打擊才是。除「搭鐵」有人鑽空子坐頭等外，搭飛機亦一樣有這類奇人，網絡近日瘋傳一段飛機艙內拍得的片段，有一位「濃妝阿媽」據說因為兒子嫌經濟艙座位過窄，見頭等艙有空位於是便想強行闖入坐進去，當濃妝阿媽被阻止後隨即拉大嗓門、大吵大鬧，追問何解不給他們轉位置，更反問「有空位，為甚麼不行？」最終導致航班延誤超過一小時。

另一方面，網上亦流傳照片，車廂明擺着有大量位置，但有年輕女乘客仍是站正於車門上落的中間位置，一「妹」當關似的。但凡有認真觀察社會的人也知道，香港人搭鐵是在響起「嘟嘟嘟嘟」後，才一把勁衝入車廂，站正於路中心恐落得被人撞到「見紅」，多麼不必呢。