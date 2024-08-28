東呼即應：來港攝影黑工成災 路中陪拍打卡靠害

網上兜搭生意張揚 東呼即應剖析亂象 時下一代喜歡拍照，但違法之事千萬別參與。入境事務處早前留意到有內地攝影師，利用社交平台招攬生意，聲稱可以平價來香港，提供婚禮、街頭攝影服務。入境處展開深入調查與情報分析後，成功鎖定可疑內地攝影師，並於本月14、15日採取執法行動，拘捕3名非法勞工，包括一男兩女攝影師。《東呼即應》嘗試了解黑工在網上兜搭攝影生意情況有多氾濫，另外亦走訪法律界人士、地區人士，看看遊客或「本地薑」在香港大街小巷、馬路中心不顧一切地打卡的情況有多失控。

現今的不法之徒來香港非法工作取酬，且當正自己「攞正牌」，行為已夠離譜。而黑工非法工作取酬，固然是等待被捕，但顧客明知服務提供者不可合法受僱，便有機會觸犯協助及教唆他人在香港違反逗留條件，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。

放蛇揭有學生非法秘撈 《東呼》團隊「放蛇」假扮遊客於網上查詢，有網民表示提供陪拍的攝影服務，每小時收費120元，他表示自己是來港讀書的學生。大律師陸偉雄指出，在馬路中心拍照打卡十分危險，有可能干犯道路交通條例裏第48條，條例列明任何人疏忽地危害自己本人，或其他人的安全即屬犯法，最高刑罰是罰款2,000元，如果有任何交通意外因為走出去馬路拍照打卡而發生，對方司機或車主則可能會作民事索償。

至於內地人來香港陪拍，做非法勞工固然是犯法，因為內地人一般來香港簽證只是旅遊或者探親，「陪拍」也是工作的一種，無論收費與否都會干犯《入境條例》內的「違反逗留條件」。而香港人聘用他們做非法勞工罪行亦很嚴重，最高刑罰是罰款50萬元和入獄10年，聘用非法勞工的刑罰是比非法勞工違反逗留條件更嚴重。

加強教育執法 提醒遊客 中西區區議員施永泰表示，自從通關之後旅客旅遊模式改變，留意到很多旅客來香港深度遊，又或是到他們稱之為很有「港味」的地方去打卡。但該些所謂的打卡點通常都是一些居民日常出入會去到的地方，甚至乎是行車路等，所以如有一班遊客聚集去打卡拍照，甚至有一些陪拍的人一起拍照，便很阻礙到居民的日常出行，並對附近交通造成一些安全隱患。施續指過往都收到很多投訴，特別是堅彌地城新海旁等地都是比較嚴重的黑點，認為政府在吸引遊客時，要盡量減低對本地居民的滋擾。

施永泰建議，當局要加強宣傳和教育，提醒遊客不要走出馬路，或者不要聚集堵塞行人路，更重要的是要透過一些他們常用的社交媒體去做宣傳；第二可以有適當的罰款和執法，有些行為如在行走中的電車前拍照，或者甚至走到路軌、站在馬路中心拍照，根據常識都知道不是合法行為。他認為執法部門要有所行動，同時，亦爭取在中西區海濱長廊、堅尼地城海濱一帶增加一條行人棧道，希望透過地區設施的改善，可減低對本地居民的滋擾。

在馬路中心拍照打卡十分危險。 東呼即應爆料熱線