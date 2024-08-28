醫健：健康在您手：鈣質不只防骨質疏鬆？

談到鈣質，很多人自然聯想到與骨骼及牙齒健康有關。其實鈣質一直在身體各處「低調地工作」，如果鈣質攝取不足，則或影響肌肉、情緒，甚至正常脂肪代謝。

鈣質是人體內含量最高的礦物質，當中99%都是以骨鈣形式儲存，餘下則是隨血液流動的血鈣。血鈣的主要功能是幫助肌肉收縮及血液凝固，亦與賀爾蒙分泌有關。而血鈣不足時，身體會拆解骨鈣彌補，導致骨骼脆弱而容易骨折。

影響身體各部分 另外，在肌肉活動中，鈣質是負責傳導肌肉舒張放鬆信號的物質，如果體內嚴重缺乏鈣質，肌肉就會持續收縮繃緊，不懂放鬆，從而出現抽筋的情況。

鈣質亦與副甲狀腺素的分泌有關，副甲狀腺素是影響脂肪代謝及能量消耗的賀爾蒙。缺乏鈣質會導致更多副甲狀腺素的產生，分解骨鈣變成血鈣，同時亦會增加脂肪的合成，結果就是導致更難減脂。

鈣水平偏低更會影響交感神經系統，會令人感到疲倦及失去動力，缺乏活動令消耗熱量減少，新陳代謝放慢，就算食量保持不變，體重亦可能會上升。

應補充足夠鈣質 所以，除防止骨質疏鬆外，補充足夠鈣質才能維持正常身體生理機能。根據衞生署的指引，成年人每日需要攝取1,000毫克的鈣，建議可透過每天一至兩杯奶類或代替品（如牛奶或高鈣植物奶），以及如深綠色的蔬菜等含豐富鈣質的食物補充。澳洲有研究更顯示，在運動前90分鐘補充高鈣食物，可避免運動後血鈣流失，調節副甲狀腺素，維持正常脂肪代謝。

聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師 余韋樂

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