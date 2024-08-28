港大獲贈新儀器 無創無痛治肝癌

【本報訊】香港大學醫學院獲李嘉誠基金會捐贈「超聲波組織碎化」（Histotripsy）醫療儀器，成為亞洲首個引進該項技術的機構。為肝癌病人提供無創無痛的治療，而且成本相對較低。港大醫學院解釋，在該技術下，患者通常只需接受一次治療，毋須住院，治療效果優於傳統的質子治療、化療及電療，預計下月會有首名患者獲安排接受治療。

高強度超聲波破壞癌細胞

港大醫學院表示，在臨床試驗中，讓近400名患者以技術進行治療，結果顯示目標腫瘤無局部復發，且未引發任何重大併發症。儀器透過超聲波組織碎化的原理，即利用高強度超聲波，針對性破壞癌細胞。儀器會將超聲波射向腫瘤細胞，令組織周圍出現大量氣泡，再讓氣泡迅速膨脹並爆裂，從而液化並瓦解癌細胞。儀器去年10月已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准用於肝癌治療。