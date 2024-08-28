次季80人染愛滋病毒 75%為男性

【本報訊】衞生署衞生防護中心於今年第二季接獲80宗感染愛滋病病毒新增個案，自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至12,223宗。新增的80宗個案涉及60男20女。當中42人透過同性或雙性性接觸受感染，26人透過異性性接觸受感染，餘下12宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

錄16宗愛滋病新症 新增個案有34宗由公立醫院、診所及化驗所呈報，愛滋病服務機構及私家醫院、診所與化驗所則分別有13宗及12宗。此外，80名新增感染者中，有65人已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

愛滋病個案方面，季內增16宗，其中12宗透過同性或雙性性接觸受感染，餘下4宗透過異性性接觸受感染。該季新增的愛滋病個案當中，15宗個案在發病期間才確診感染愛滋病病毒，而最常見的愛滋病界定疾病仍是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累計達2,523宗。

衞生防護中心發言人表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，提醒市民應恒常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期測試。曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢查一次。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療。