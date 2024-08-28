屠龍案完成引導 陪審團退庭商議無果

【本報訊】「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪在高院受審，法官昨完成引導，陪審團隨即開始退庭商議。由於截至昨晚7時仍未有裁決結果，法官讓陪審團先休息，今日早上會繼續商議裁決。

本案由法官張慧玲，及3男6女組成的高院陪審團審理。據控方指，本案涉及的計劃，是在2019年12月8日在民陣遊行路線放置兩枚炸彈。被告計劃安置一大一小炸彈，小炸彈會先被引爆，當警員往大炸彈方向走，便再引爆大炸彈。其中小炸彈爆炸威力為半徑100米範圍，內有兩公斤炸藥；大炸彈的威力為半徑400米，內有8公斤炸藥。控方形容，當時一切就緒，只要一個電話打入去，炸彈就會爆炸。

7男女涉謀引爆炸彈殺警 本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。7名被告之中，只有李家田出庭作供，張俊富則傳召了其醫生出庭作供。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023