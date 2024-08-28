求情冀歸類積極參加者 伍健偉無悔意

【本報訊】參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，朱凱廸、張可森及梁國雄等昨日在西九龍法院（暫代高院）求情。張可森、黃子悅及伍健偉均稱屬「積極參加者」，而沒有律師代表的伍健偉，則形容「五大訴求」屬合情合理，結果遭法官打斷發言，提醒他別作政治宣言。

昨日展開求情的10名被告，8人為參加新界西初選的伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒和譚凱邦。他們全部認罪。餘下兩人為參加新界東初選的梁國雄和柯耀林，他們均是受審後被定罪。

「墨落無悔」聲明發起人之一的張可森，透過大律師求情指，國安法刑罰分級制不應套用於串謀罪行，但法庭可用作參考，力陳張應歸類為「積極參加者」。黃子悅的大狀亦指，應視黃為「積極參加者」。另外，黃因在2019年11月18日，於油麻地一帶參與暴動，去年7月在區院被判監37個月。大狀表示希望法庭考慮刑期整體性，將本案部分刑期與暴動案刑期同期執行。

伍提政治觀點 法官打斷發言 沒律師代表的伍健偉陳詞指，「五大訴求」屬合情合理，對港府而言，這些訴求「是不為也，非不能也」。但法官指法庭並非發表政治觀點的場合。伍補充因不希望有人受傷甚至犧牲，故選擇參加屬「和理非」的初選，至被捕才確切知道計劃違法。伍自言並不後悔，並認為自己是「積極參加者」。法官指伍並沒悔意且非最初階段認罪，刑期扣減會較其他被告少。

前立法會議員梁國雄、尹兆堅及郭家麒的法律代表亦先後陳詞。梁國雄代表採納書面陳詞，並提交梁的陳情信指對成為階下囚無怨。尹及郭的大狀分別指，尹沒有簽「墨落無悔」，郭則在最早階段認罪，希望法庭視他為「積極參加者」。至於被告吳敏兒、譚凱邦及柯耀林，法官將於今日聽取3人的求情。案件編號：HCCC 69,70/2022