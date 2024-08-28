深圳自動巴士開通 乘客須年滿18歲

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自動駕駛巴士的車頭標示着「前海自動駕駛公交」的字樣，雖是自動駕駛，但司機位上坐着一名安全員，以保障安全行駛以及突發狀態的即時處置。自動駕駛巴士於周一的首發班次正值早上高峰，車多人多，路況比較複雜。經過路口遇到有其他車輛忽然變線時，該巴士能及時自動閃避，每當有電單車靠近，巴士也能減速。