虎豹別墅前車可鑑 山頂大宅活化路難行

擬交非牟利團體 隔涉礙自負盈虧 政府去年底把甘道23號大宅納入第7期活化歷史建築夥伴計劃。灣仔區議會下周二開會討論相關保育發展的擬議方案，雖然當局打算交由獲選的非牟利團體，以社會企業的形式營運活化後的設施，但有區議員指該大宅地點較為「隔涉」，再加上室內面積不大，對負責營運的非牟利團體來說是頗大的挑戰，認為活化計劃宜由政府主導，以免重蹈團體營運虎豹別墅失敗的覆轍。

被列入第7期活化歷史建築夥伴計劃的甘道23號大宅建於1887年，是山頂現存歷史最悠久的歐式洋房之一，在2011年被古物諮詢委員會評為一級歷史建築，即屬「具特別重要價值而可能的話須盡一切努力予以保存的建築物」。該大宅過去曾多次轉手，2018年行政會議通過以非原址換地的方式收回大宅，以便保育和活化。

據發展局提交予區議會的文件，又名「Carrick」的甘道23號樓高兩層，建築設計上受到新古典主義和帕拉第奧主義的影響。該建築建在一個由擋土牆和斜坡支撐的平台上，周邊有古典式護牆。儘管建築規模不大，地下設有服務層，一樓設有傳統的貴族樓層，配有客廳、臥室等。外牆帶有古典裝飾，如粉飾灰泥壁柱、帶有拱形窗口的遊廊、拱頂石等。

樓高兩層 設計受新古典主義影響 當局希望藉着民間智慧及創意，為這幢歷史建築找尋合適的夥伴和用途，並打算公開邀請非牟利機構提交活化建議書。申請機構提交的活化建議書會交由保育歷史建築諮詢委員會，按評審準則仔細考慮和綜合總體評分後，向發展局局長建議獲選的建議書。為鼓勵有意提交活化建議書的非牟利團體發揮創意，發展局不會在邀請建議書規定甘道23號的活化用途。

灣仔區議員穆家俊認為是否方便受眾，是非牟利團體營運項目的考慮點。雖然大宅環境清幽宜作禪修之用，然則會受到僅得千餘平方呎的面積所局限；此外，大宅的交通談不上方便，市民甚少專程搭巴士然後徒步前往，相信要同附近的博物館和休憩公園配合形成集聚效應，方可發揮其活化用途。

區議員林偉文則表示支持活化，雖然政府會資助項目的改造工程，並向獲選機構提供一次過撥款以應付社會企業的開辦成本，但總體而言，承包項目的團體需按古物古蹟辦事處的保育指引營運之餘亦要自負盈虧。由於甘道23號位置較為隔涉，專程前往參觀的市民有限，活化難度或會較高。他指同是一級歷史建築的虎豹別墅，承辦其活化計劃的團體因連年赤字而提早停運的事件殷鑑不遠。他認為活化大宅該由政府主導、非牟利團體參與管理，並與旅發局等公營機構合作，而活化後，應成為文化深度遊的其中一個景點。