觀塘迴旋處改十字路口 首個工作日擠塞

【本報訊】觀塘偉業街及開源道的迴旋處日前改為十字路口，觀塘區議員柯創盛昨日表示，前日是原迴旋處改動後的首個工作日，上址的路段因為由原本的3線變為兩線行車，加上觀塘碼頭附近有部分行車線未開放，一度出現交通擠塞，經向政府部門反映，重開行車線後，交通逐漸恢復暢順。由於下周一將迎來開學日，料上址交通壓力會增加，籲政府跨部門留意應變。

區議員促開學日留意應變 柯創盛表示，偉業街與開源道的原迴旋處自上世紀60年代啟用，至今車流量已呈飽和，前日（26日）改為十字路口後，現場觀察可見，上址一度交通擠塞，但當局接獲意見後，立即作出調整，上述工程證明政府部門、區議會及附近大廈業主有需要加強溝通，他會再聯絡土木土程拓展署及運輸署等工程團隊代表，再到現場實地視察，以免下周一開學日時再出現同樣問題。

土木工程拓展署則指，工程團隊已就下周一開學日的交通情況，與運輸署和執法部門聯繫，安排當天在各個路口檢視交通情況，有需要時配合協助疏導交通。