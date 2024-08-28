強拍支援中心開幕 助小業主估價調解

【本報訊】強拍條例小業主支援中心昨開幕並投入服務，為受《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（第545章）（俗稱《強拍條例》）影響的舊樓小業主提供全面和到位的支援服務。支援中心為市區重建局（市建局）的附屬公司，直接向發展局負責。當局指至今已獲逾60位律師和約30位測量師支持，在支援中心安排下，為受強拍申請影響的小業主以講座形式提供免費的初步專業諮詢服務。

獲90律師測量師支持 《強拍條例》訂有條文，為受強拍申請影響的小業主提供多項法律保障；另立法會於今年7月通過的《2024年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例》亦會容許小業主在強拍後可繼續佔用物業不多於6個月。為在上述法律保障以外進一步保障小業主，發展局轄下的強拍條例小業主專責辦事處及由其督導的支援中心，會在強拍申請的不同階段為小業主提供支援服務，幫助他們明白其法定權利及得到充分保障。

發展局局長甯漢豪指《強拍條例》的修訂最快於今年12月中生效，專責辦事處和支援中心現已開始一連串有關《強拍條例》的公眾教育和宣傳工作，特別針對小業主的關注點，例如如何處理發展商的強拍申請通知和往後的法律程序、如何判斷發展商的收購價是否合理、如何獲得相關資訊和專業服務等，確保他們獲得足夠保障。支援中心會連繫不同網絡，包括地區組織如區議會和地區服務及關愛隊伍（關愛隊）、相關專業人士如律師、測量師和調解員，以及指定非政府機構，致力為小業主提供一站式、更全面和到位的支援服務。

她續稱，支援中心另一功能是促進和鼓勵小業主參與調解，以調解代替訴訟，解決強拍爭議。因此支援中心除了向小業主提供認可調解員的名單外，亦會向小業主提供兩方面的資助，包括資助專業調解服務；資助獨立物業估值服務，以協助小業主取得其物業的現有用途價值及有關地段的重新發展價值的獨立第三方估值報告，以便決定是否接受申請人的收購提議還是繼續進行強拍申請的訴訟，希望未來會有更多專業人士加入支援中心的網絡，為小業主提供服務。