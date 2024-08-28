人工島 倒錢落海招怨 新造價唔敢估算

指舊班子欠詳細研究 擬拉長工程增現金流 礙於逾千億元龐大財政赤字，政府早前押後造價5,800億元的交椅洲人工島大型填海計劃。面對外界炮轟計劃倒錢落海，要求取消計劃下，但當局重申爭取今屆任期內啟動填海，強調並無擱置計劃，又認為絕對有空間考慮是否「拉長」分期填海，卻表明沒有最新造價，甚至不敢再估算。當局又透露，牛潭尾將有約30公頃用地發展「北都大學教育城」，最快在10月施政報告公布後出台。

對於如何「拉長」分期填海，發展局局長甯漢豪接受傳媒訪問時舉例分5年或10年填海造地1,000公頃，涉及的現金流都有不同。被問及項目的最新造價時，她指並無最新估算，目前亦不敢再估算。她指數年前公眾很緊張填海所需費用，當時政府未展開詳細工程研究，破例公布粗略估算約5,800億元，其後每有變動，大家都敏感。她重申，明年陸續展開詳細工程研究。

政府早前在地區諮詢會上表明將設展館介紹北都規劃，她亦指展館集中介紹北都及交椅洲人工島的發展進程，現正探討新展館選址及會否以組裝合成方式興建，希望加快建成，目標爭取今屆政府內建成。政府曾就展館的選址諮詢不同持份者意見，她認為在北都設展館介紹有關計劃當然很合理，但現時區內有不少地盤，市民與旅客未必前往，反而中環、灣仔海濱一帶可能較為吸引。

牛潭尾建北都大學教育城 發展北都涉及不少收地及工程開支。面對龐大財赤，她指可探討新的收地補償安排，讓政府不用「真金白銀」收地，又以政府建設「三寶樹濕地保育公園」為例，由於保育公園並非發展項目，當局正研究能否容許公園範圍內私人土地地主，交還土地予政府作保育用途時，將有關土地價值「當錢用」，以抵銷在新界其他地方換地項目的補價。她又透露，曾與個別發展商接觸，他們表示歡迎。

至於發展「北都大學教育城」，她指整個大學教育城亦會分布在其他地帶，有20多公頃位於坪輋、打鼓嶺一帶；洪水橋亦有小量佔地。她指日後北環綫落成，牛潭尾與新田科技城只是一站之隔，牛潭尾的大學定位主力創科及產學研，可提高協同效應。她又指牛潭尾會有住宅發展，釐定私樓比例時，可以「放膽些」，預料項目最快數年後動工。