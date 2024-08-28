百億資助加速新工業 策略性產業最多獲2億

【本報訊】科勁國際（控股）有限公司旗下子公司Nanoshields創立的納米材料生產中心昨日開幕。創新科技及工業局局長孫東在開幕禮致詞之時表示，當局將會進一步推出100億元的新型工業加速計劃，為生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技等策略性產業，提供更多相關資助，包括為新設智能生產設施提供資助，1：2的配對形式提供最多兩億元的現金支持。

同時，加速計劃為策略性產業的企業聘用研究人才提供額外資助，以鼓勵它們在香港進行研發或擴大其研發規模，以及讓它們聘用設立或營運新生產設施所需要的非本地人才。

1500萬元撐納米材料生產 是次納米材料生產中心項目，獲創新科技署轄下新型工業化資助計劃批出1,500萬元資助，研究進一步把納米技術應用於醫療及美容等領域。

中心位於將軍澳創新園先進製造業中心，與本地多間大學進行合作，成立創新科技中心及聯合實驗室，探索可持續技術和材料，以至新型工業化領域的前沿研究和應用。