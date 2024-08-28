新居屋打7折遜上期 申請者失望

【本報訊】房委會昨日通過出售新一期居屋，包括5個項目共逾7,000伙，將於今年第4季以市價七折推售，售價較上一期居屋貴。資助房屋小組委員會表示，價格是通過精確計算得出，並非與私人市場競爭。

由於此次居屋售價較對上一期高，公屋聯會稱，雖仍有一定吸引力，但令申請者很失望。有議員關注早前致命工業意外，令部分公屋地盤進度受阻，當局必須定期檢視並對公眾交代。

今年第4季將會開售新一期的居屋，涉及5個屋苑共7,132伙，分別是觀塘安柏苑420伙、東涌裕興苑1,344伙、啟德啟盈苑1,736伙、屯門兆湖苑2,768伙、油塘高曦苑864伙，當中觀塘安柏苑預計將在今年第3季完工。

最平143萬上車 料啟德大熱 房委會表示，此次可供選擇的單位實用面積介乎約17.3平方米至約47.4平方米（約186平方呎至約510平方呎），當中佔總數四分之一的大單位（約442平方呎至約510平方呎）最受申請者歡迎。資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，居屋與私樓目標買家並不相同，目標是資助未能負擔私人物業的市民，並非與私人市場爭生意，價格亦是根據市民負擔程度計算。

不過，此次居屋將以市價的七折售賣，價格介乎143萬元至467萬元不等，平均售價大約為270萬元，售價較上一期的六二折為高。公屋聯會主席文裕明表示，新一期居屋單位數量較去年少約2,000個單位，且價格上也比之前高，令到有意申請居屋者感到失望。文裕明指出，居屋定價比私樓市場價格低，仍然有一定的吸引力，他認為位於市中心的啟德項目會較受歡迎。

議員陳學鋒表示，早前發生的致命工業意外令公屋建設進度受影響，為確保工程進度，建議當局必須定期了解各地盤的施工進度，及適時向公眾及立法會交代情況，除鞏固公眾信心，亦可確保未來數個年度的公營房屋供應量。此外，當局應加快北部都會區等區域建設，以盡快滿足市民對各類房屋的需求。