過渡屋爆滲漏 20戶拒技工執修

【本報訊】過渡性房屋項目「啟德‧東寓」不少單位出現水管漏水、牆壁滲水，房屋局副局長戴尚誠前日與東華三院、項目的建築顧問及承建商抵達「啟德‧東寓」現場巡視及與居民見面。

房屋局指未解釋原因 房屋局發言人昨晚表示，受影響住戶中，約20戶未能讓維修人員進入單位檢查或維修的住戶協商日期和時間進入單位，東華三院現正努力與對方溝通，目標在今年9月完成所有執修。該局指，據了解，有小部分住戶拒絕讓維修人員入內執修，但沒解釋原因。

房屋局指，項目承建商今年5月初完成了水管緊急維修工程，並在6月至7月完成所有40戶獲住戶准許進入的單位進行喉管檢查及維修。承建商亦已安排為受單位內牆身出現滲水影響住戶進行維修，包括更換牆身飾面板。截至今年7月底，項目承建商已為約60戶獲住戶准許進入的受影響單位完成所需維修。

房屋局又要求東華三院根據房屋局的既定程序及相關法定要求，為整個「啟德‧東寓」項目（包括沒有受今次滲水情況影響的住戶及公用地方）進行全面檢查。房屋局將會繼續密切跟進相關事件。