建造業手停口停 須速審批工務工程

檔販埋怨食環 絕境下扼殺生存空間 樓市不景，建造業停工延期現象嚴重，發展局日前與金管局、香港銀行公會、香港中資銀行業協會和建造業議會等和建造業界人士會面。發展局表示會加快審批工務工程，有需要時會向承辦政府工程的承建商增加付款次數，望可改善業內現金流不足、工作機會減少等情況。建造業代表則要求銀行伸出援手，減低資金壓力。另外，經濟低迷及港人北上潮令中小企及小商販大受影響，在油麻地及旺角經營民生小舖的業者大嘆港人消費外流，他們生意難做，一間營運超過50年的老字號菜檔也嘆生意減少一半，經營豬肉、鮮魚、蔬果等生意不少店舖均指，看不到經濟復甦的曙光，寧願結業也不想冒虧蝕三、四千元租金的風險。

外判財務糾紛拖糧屢現 建造業今年頻現總承建商與二判、三判之間的財務糾紛，業內工人紛被拖薪，有分判商更直接「人間消失」，追薪風暴由私人建築地盤擴至政府工程，前日連機場天幕工程的工人亦被欠薪。建造業者指，行內已由擔心「有汗出、冇糧出」，惡化至「冇工開、冇飯開」。

日前發展局牽頭建造業者舉行跨界別會議，香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，建造業現有超過50萬的工作人口，從業者紛紛擔心冇工開、失業率上升，他透露，發展局官員在會議中談到會加快審批工務工程，增加建造業界的工作機會，又指首次會議後，建造業議會將設平台跟進。至於銀行方面，他指銀行公會仍然繼續支持中小企。

另外，有工會議員前日前往油麻地及旺角，了解排檔小舖東主的近期營商環境，下午買餸時間，街上人流十分稀疏。有檔主向落區的議員黃國表示，市道極差、人流大減，有經營超過50年的老字號菜檔指出，以前高峰期每日賣30箱菜，現時8箱都賣不完，又指其他檔主的生意額亦跌一半以上。

北上消費菜檔生意減半 有街市檔主則指出，經濟環境欠佳，執法人員要求又過於嚴苛，不斷發出罰單，而且續牌困難，扼殺排檔的生存空間。在奶路臣街經營38年的海鮮檔主慨嘆，食環署執法人員要求過於嚴苛，經常向檔主開出罰單，而且不少排檔面對續牌困難問題，導致排檔的生存空間被扼殺。他形容街市內各類店舖之間存在「一條龍」般互相依靠的關係，愈來愈多結業的店舖導致市民購物不便，破壞了街市整體氛圍，令到市民愈來愈少「平、靚、正」的食材選擇。

議員黃國表示，外地遊客最喜歡香港的其中一個特色，就是具本土特色的街道小巷。呼籲當局支援小商販，尤其在大環境較差的時候，政府部門更應體恤民情，與市民共度時艱。