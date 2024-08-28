學生精神健康至上 新學年推4Rs約章

【本報訊】暑假即將結束，不足一周後就開學，新學年代表不少學生將會升中、升級或轉往不同學校就讀，教育局副秘書長蘇婉儀昨表示，該局會持續與學校、家長、不同政府部門及非政府機構攜手為學生建立關愛和諧的校園，又呼籲學校在新學年繼續以學生的精神健康為首要考慮，培養學生的正向思維為重點，建構健康幸福的校園。當局亦將在2024/25學年持續推行一系列措施，包括新推出的《4Rs精神健康約章》，以促進精神健康的重要元素為主軸，營造有利學生健康成長的環境。

校內放「不倒翁」供拍拍抱抱 蘇婉儀指出，參與《約章》的學校須在2024/25學年起落實各項推廣學生精神健康的措施和舉辦活動，協助學生建立健康的生活習慣和正面的人際關係，教育局於新學年為每所參與《約章》的學校送上一個「4Rs不倒翁」，鼓勵學校積極推展《約章》的行動承諾，鍛煉學生「不倒」的精神，更可讓學生在校園抱抱或拍拍「不倒翁」，營造輕鬆的氣氛。

繼去年11月發放高小階段的「精神健康素養」資源套後，初中階段的資源套亦已上載「校園•好精神」網站的《精神健康素養資源套》專頁。蘇婉儀指，維護學生身心健康是教育工作者的首要責任，班主任的角色尤其重要，特別是學期初，班主任可進行不同的班本活動，幫助學生互相認識，提升他們的聯繫感；教師亦要多主動關心學生的情緒，聆聽學生的心事，與學生建立互信。

蘇續指，學校則應讓師生每天有交流和分享的時間，營造重視溝通、信任和關愛的校園文化，為學生築起更堅固的安全網。