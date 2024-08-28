簽承諾「禁慾」庸劣 議員憂弄巧反拙

【本報訊】新學年即將開始，教育局日前上載初中公民、經濟與社會科教材，預備新學年在全港中一推行，其中一份中三級的工作紙要求學生承諾與戀人訂立「戀愛和親密界限」，並要學生列出「如何控制自己的性幻想或性衝動」，同時承諾會「培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」等，最後要求學生及「見證人」簽署。身兼教聯會副會長的立法會議員朱國強昨日表示，「承諾書」形式作用有限，而課程還未推行已經讓學生接收負面資訊，繼續推行可能會弄巧反拙。朱國強續指，性教育需要長遠規劃以及從小教育，而非等到中三才拿出承諾書，或建議學生出現性衝動時打羽毛球。

補充生源 倡准深圳出資買位 此外，本港學齡人口持續下跌，該會認為中小幼學校普遍仍受收生不足的衝擊，建議教育局放寬編班的計算機制，並容許學校因應校方取錄的插班生而開班。在補充學生源方面，可考慮由深圳出資向港府「買位」，讓深圳非港籍學生跨境來港入讀公營學校。教聯會亦建議增加津貼金額及提供更多支援，鼓勵辦學團體合併學校，亦期望政府改善中小學班師比例以提升教育質素，並提供專項培訓，支援超額教師重投教育崗位。

在育兒方面，政府應提高每名幼稚園學童的單位資助額，以鼓勵幼稚園開辦長全日班及暫託幼兒服務；並擴展小學「在校課後託管服務試行計劃」，讓更多雙職家庭受惠。並應將幼教師生比例改為1:10、放寬幼稚園的用款規管，讓校方能靈活使用不同津貼。

另外，學生精神健康備受關注，教聯會期望政府未來能夠持續加強醫、教、社跨界別合作，鼓勵更多學校參加《4Rs精神健康約章》及「全校園健康計劃」，並加強正向及生命教育，提升學生的抗逆能力，建立正面的價值觀。此外，政府亦應培訓及引入更多精神科專科人手，縮短學生的輪候時間。