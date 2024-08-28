催魂3疫夾擊 開學如臨大敵

新冠流感合胞難收科 校園互動易傳播 莘莘學子下周一（9月2日）便結束暑假、重返學堂，衞生防護中心最新監察發現，社區內合胞病毒確診樣本持續上升，佔比已由年初0.34%升至本月中的2.15%。本港流感季節雖剛結束，但新冠病毒依舊在傳播，如今再有呼吸道合胞病毒（RSV）接踵而至，學生需慎防「三疫夾擊」！由於目前沒有兒童合胞病毒疫苗，有醫療界人士擔心9月份開學後，學生有機會在校園接觸到不同的病毒，加快傳播速度，提醒家長為子女做好預防措施，在校園應勤洗手，有專家更指，一歲以下的嬰兒要小心預防呼吸道合胞病毒，不慎感染也可能出現嚴重情況。

香港最長的流感季節持續了28周，剛於上月底結束。衞生防護中心實驗室近期的監測指出，本地呼吸道合胞病毒個案有上升趨勢，送檢樣本帶有病毒的比率兩個月間增加了一倍。

提醒子女注意衞生多洗手 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，本港的流感高峰期一般為一至3月及6至9月，而春夏季，大約4至9月期間，呼吸道合胞病毒感染數字則會較多。過去數年，疫情期間大部分人都戴上口罩、減少外出，令此類呼吸道病症減少，近期出現疫後反彈。他指出，合胞病毒的高危群組與流感、新冠差不多，包括長者及兒童。雖然不少受感染患者症狀輕微，但臨近開學，加上目前該病毒未有兒童疫苗，家長需要提醒子女注意衞生，多洗手防感染。

合胞病毒潛伏期5至7日 兒科免疫學、過敏及傳染病學醫生莊俊賢亦指，合胞病毒會透過患者的飛沫傳播，若市民出現呼吸急促、肺部有喘鳴聲、發燒等症狀，應盡快求醫。雖然小童未有疫苗，但其他高危人士，例如長者、長期病患者或孕婦等可接種成人版疫苗，減低影響。尤其孕婦接種疫苗後，可將抗體傳給胎兒，減少感染風險。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華則指，嬰兒氣管較小，免疫力亦未成熟，感染合胞病毒的風險較高，亦較容易出現重症，尤其一歲以下嬰兒。該病毒的潛伏期一般較流感長，患者會在染病後5至7日後才會發病。染病後，兒童的氣管會慢慢被封閉，嚴重者有機會導致缺氧。關續指，雖然目前未有適用於小童的藥物，令他們只能以預防方式防止染病，但他亦認為不應「一刀切」，要求小朋友長期佩戴口罩，應教導他們在適當時候，例如自己受感染、通風不理想且周遭有人出現病徵等情況，才應佩戴口罩。

新冠疫情反覆重症死亡升 另外，本港社區持續受到流感及新冠感染影響，衞生防護中心早前的監測發現，社區帶有甲、乙型流感病毒的送檢樣本持續下跌，最近一次檢測降至1.87%，入院數字、重症及死亡個案同樣下降；但新冠感染情況則較反覆，中心化驗所新增帶有新冠病毒的樣本有520個，較前一個檢測周的710個為少。不過最新的重症及死亡個案有25宗，較前一周的23宗微升。而第33周的監測期（本月11至17日）更錄得4宗學校或院舍新冠爆發個案，影響18人，顯示新冠傳播仍不可小覷。