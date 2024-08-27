豪宅僭建擬修例 即時檢控來遲了

港島豪宅紅山半島去年9月黑色暴雨時發生山泥傾瀉，多間臨海獨立屋被揭發涉僭建及非法佔用政府土地。有關獨立屋僭建個案離譜，約70間懷疑有僭建，其中4間情況嚴重；有些位處斜坡，不少涉及非法挖掘地庫，拆毀擋土牆，甚至在花園外有違例僭建的泳池。如此僭建，風季來臨加速山泥傾瀉，水土流失影響地基安全，分分鐘造成冧屋，連累周邊都有機會冧屋，事件引來公眾關注和議論，事關人命，不容忽視。發展局局長向傳媒表示，截至8月上旬，已向17間獨立屋發出97張傳票，涉及相關人士明知沒有事先獲得屋宇署批准進行建築工程；屋宇署會繼續檢控工作。

回顧一下，要不是去年9月來了場世紀大暴雨引致山泥傾瀉，屋宇署及地政總署也不會在去年9月22日展開大規模聯合行動，就紅山半島的情況，政府發言人指，現階段發現當中29間獨立屋同時涉及僭建及非法佔用政府土地，40間涉及僭建，一間涉及非法佔用政府土地，其餘15間未發現僭建或非法佔用政府土地，部分獨立屋需作進一步搜證。

至於山泥傾瀉位置的4間獨立屋違規情況，有關當局就指如有足夠證據，在徵詢法律意見後會考慮對上述違規個案的涉案人士包括業主、參與僭建工程的專業人士和承建商等，採取進一步檢控行動，有關調查工作正在進行中。政府也正繼續調查早前山泥傾瀉的成因，如發現山泥傾瀉與個別獨立屋的僭建或非法佔用政府土地有關，政府會向相關人士追討早前鞏固斜坡的緊急維修和相關費用。這亦是應有之義，住得獨立屋，非富則貴，既然被揭僭建而導致危險斜坡，理應負責維修及相關費用，無理由要納稅人幫手埋單啫！否則好不公平，更不符程序正義。

去年9月下旬，屋宇署總屋宇測量師在巡查行動後會見傳媒指，當局初步發現紅山半島有30多間獨立屋同時涉嫌霸佔官地及違例僭建，當局當日巡查首批10間獨立屋，但均無法入屋視察，當中有4間更拒絕讓政府人員進入，另有6間無人應門。當局明言會再次上門調查，若再無法入屋視察，將會向法庭申請手令，以進入屋內視察及搜證。可見有些有錢人就是任性，不理會僭建的危機，千鈞一髮，依然要刁難政府人員！

政府高官表示，《建築物條例》年底會提出修例建議，針對樓宇維修、僭建及註冊承建商規管制度，簡化檢控門檻及提高罰則。就僭建而言，除增加罰款外，建議按不同嚴重性而作出不同層次罰款，例如紅山半島僭建地庫屬嚴重個案，危害較大，與外牆支架這類僭建應有分別。當局正研究在法例列明不同類別僭建有不同最高罰則。現時做法是當業主不遵從清拆令才開始檢控，日後會建議當發現有僭建，不管是否清拆將即時檢控。政府雖然後知後覺，總好過不知不覺，其實有關修例也來得太遲了！屋宇署及地政總署兩個部門，應及早建立良好合作通報機制，分享訊息，一見不對路，就應該行動，切勿一再拖延！像危險僭建，紅山半島有辦你睇，今次山泥傾瀉，好彩不至冧屋死人。然而，並非次次咁好彩，有錢任性，可能闖禍命難保，各方慎之哉！