笑看天下：經濟轉型及洗牌期隨想

政府舉行第二場地區諮詢會，一如預期又係變成市民訴苦大會。經濟復甦步伐緩慢，民生多艱，有乜辦法唔係呻到樹葉都落吖！有市民指零售面臨非常艱難時刻，冀政府再派發消費券鼓勵市民留港消費，即使小小都係心意；又期望盡快重啟深圳居民來港「一簽多行」，並擴展至其他大灣區內地城市。政府就話會透過各種方法「搞活人流」，並指香港正步入經濟轉型期及「洗牌期」，面臨較大挑戰。

高官又不忘大派「定心丸」，指市場預期美國最快下月減息，料有助本港經濟；而政府優惠措施及國家惠港政策會一一推出，有信心經濟動力持續。老朽都相信香港進入轉型期，好似政府財政收入，已不能如以前主要靠賣地收入，皆因樓市持續不振，政府推地流標成常態。業界都話市況差，差到30年未見。經濟欠佳下借款人資金緊絀，大把行業出事，不單止地產代理，連一些基金、學校等教育機構、電子、貨運和貿易等行業都賴嘢，行內人指情況差過2008年金融海嘯期間。

講真，銀行唔係做慈善，依家中小企促政府再推「百分百擔保特惠貸款」，以延長「還息不還本」期限，財金高官就稱該計劃於新冠疫情期間推出，至今有逾130億元壞帳。呢筆壞帳絕非小數，亦係納稅人血汗錢吖！一朝被蛇咬，十年怕草繩。政府話涉道德風險，要小心考慮，相信唔會再推喇！如今樓價跌跌不休，銀行要保障自身及股東利益，與借款人溝通後，如認為無法解決問題，借款人又未把物業出售，銀行委任接管人或提早追債（Call Loan）亦正常不過！金管局施壓銀行，銀行頂多虛與委蛇；一如政府面臨「洗牌期」，亦未必一定洗出副靚牌，有時怕「雞胡」都難叫！