撥亂反正：庫爾斯克轉捩之戰

俄羅斯對烏軍入侵庫爾斯克態度審慎，反擊行動好整以暇，有以下幾個可能原因。其一是俄軍真的已是強弩之末，兵力短缺且分散，今次被突襲後需時調動及整備軍隊，難以在第一時間展開反擊。然而，在情報戰、訊息戰、遠距離作戰已極為發達的今天，尤其俄國向來以間諜及黑客入侵活動見稱，有關說法明顯說服力不足。

第二個解釋是政治上的，美國總統選舉還有兩個多月就舉行，當中主張減少援烏、對俄相對友善的「狂人」特朗普頗大機會勝出；再加上當前法國的政治亂局，英國的右翼騷亂，日本更換首相等，俄方希望觀察多一段時間再決定下一步行動，說不定稍後毋須出動軍隊，烏軍就會不戰而退。但從另一角度看，烏方的多個盟友與「金主」自身難保，隨時換帥，更應是俄軍乘勢反攻之時，這才符合俄羅斯總統普京的性格和過往的出兵規律。

還有一個說法，俄方對烏軍入侵其實是早有準備，蓄意請君入甕，以期複製二戰時的庫爾斯克戰役，一舉殲滅烏軍的最精銳部隊，令對方再無任何取勝希望和反擊之力。

1943年的7至8月，納粹德軍與蘇聯紅軍於地勢平坦、易攻難守的庫爾斯克大草原，展開了人類史上最轟烈的地面大會戰，雙方投入超過268萬名士兵和6,000輛坦克。結果雙方主力部隊在歷時個半月的戰鬥中均傷亡慘重，但由於德軍盟友意大利墨索里尼政府在戰事期間倒台，加上蘇軍有較佳的兵源、彈藥等後勤補給，成功迫使德軍敗退。蘇軍之後一舉收復庫爾斯克、別爾哥羅德，以至現今屬烏克蘭領土的哈爾科夫地區。庫爾斯克戰役被視為二戰其中一個重要轉捩點，德軍自此之後便完全處於守勢，被迫將軍隊逐步退回本國，直至最終戰敗。