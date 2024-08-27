橫眉冷看：是時候幫幫俄羅斯

中國跟俄羅斯的關係愈趨緊密，總理李強剛訪問完莫斯科，國家主席習近平稍後又會到當地，出席金磚國家高峰會議，但是除此之外，日前解放軍陸軍司令員李橋銘也率領代表團訪俄，洽談兩國間的軍事合作。2022年2月，俄羅斯掀起對烏克蘭戰爭，戰事延續至今超過兩年，戰況對莫斯科並不完全有利，俄軍應付這一場消耗戰，如今變得左支右絀，甚至連俄羅斯的本土安全，也受到威脅。

俄羅斯的國防實力早已今非昔比，過去兩年以來，國土安全屢受威脅，2023年5月，有兩架據說是烏克蘭派出的無人機，突破重重空防，一直飛到莫斯科克里姆林宮上空才被擊落。假如無人機上裝有導彈，在飛抵克宮之前的10公里就發射，後果將不堪設想。人們到此時才驚覺，原來號稱固若金湯的俄羅斯空防，竟是如此弱不禁風。事隔僅僅一個月，也就是在去年6月，俄羅斯僱傭軍瓦格納集團又鬧兵變，叛軍長驅直進，一度威脅莫斯科，途中竟然沒遭到政府軍阻撓。此事雖然在24小時後平息，但已讓不少俄羅斯民眾驚出了一身冷汗。及至今年8月，烏克蘭軍隊更反守為攻，深入俄國境內，佔去了一千多平方公里的土地，據說面積還要略大於香港。烏軍在當地安營紮寨，未有撤離迹象，俄軍至今猶是莫奈之何。