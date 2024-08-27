強詞有理：來者不善

美國拜登政府的任期所餘無幾，內閣高官依然到處奔波，國務卿布林肯頻繁出入中東，忙得不亦樂乎；白宮國家安全顧問沙利文也沒有閒着，臨下台前終於實現中國之旅。這不僅是沙利文就職以來首次踏足中國，也是8年來首位訪華的白宮國家安全顧問，到底所為何事？官方的說法是舉行新一輪戰略溝通，除了磋商台海、南海等議題，還為11月亞太經合組織論壇上中美元首可能再次會晤鋪路。而真正原因相信不止這麼簡單，老美向來無事不登三寶殿，若非有求於中國，沙利文不會在下台前跑這一趟。

怕只怕，這一趟注定又是白跑。美國總統拜登的任期已進入倒數階段，不可能再有甚麼作為，所謂的戰略溝通根本談不出任何結果。更何況，老美向來說一套做一套，當面許下的承諾，過後往往不認帳，即使中美元首在亞太經合組織論壇上再次會晤，也沒有太大意義。中方之所以願意虛與委蛇，大概是不想令拜老頭難堪，畢竟已是將近82歲的老人，能撐到今天殊不容易。

有美方官員還大言不慚，聲稱沙利文訪華不意味拜登政府對華立場軟化，兩國競爭仍非常激烈。其實，中方從來沒有指望美方對華立場軟化，一直都是老美在自說自話，一方面遏制打壓，一方面要求合作，將矛盾心態暴露無遺。就在沙利文訪華的前一天，美國商務部又以涉及援俄為由，將42個中國實體列入管制清單，這種未溝通先製造障礙的把戲不是很拙劣嗎？中方早把話挑明，美方既要把壞事做絕，又想好處佔盡，世界上沒有這樣的道理。

須知時代不同了，今天的美國依然奉行弱肉強食的叢林法則，依然停留在暴力競爭的野蠻時代，殊不知世界已經改變，美國不再擁有絕對霸權，它可以對盟友發號施令，也可以對別國指手畫腳，但中國絕對不吃這一套。中國人講究禮尚往來，你敬我一尺，我敬你一丈，你對我無禮，我不會對你客氣。沙利文來者不善，當然不可能有收穫。

明眼人都看得出，美國綜合實力每況愈下，偏偏又陷入俄烏及以巴兩個泥沼，左支右絀，自顧不暇，根本沒有能力對付中國。老美也自知力不從心，但又放不下架子，於是一邊不擇手段遏制打壓，一邊要求管控危機避免變成衝突，這種色厲內荏的紙老虎徒惹笑柄。