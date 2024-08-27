航機名錶不翼而飛 接駁巴鎖門捉匪

全車人被困一句鐘 最慘「冷氣又勁凍」 由越南峴港飛往香港的航機，前日凌晨抵達目的地後，一眾乘客登上接駁巴士準備前往客運大樓，卻見巴士車門鎖上，遲遲未有開車，乘客莫名其妙苦等約一小時後，多名警員突然到場，並將5名男子帶回飛機調查。原來，該航班上一名乘客在航程途中發現價值33萬元的手錶及現金等財物不翼而飛，於是通知機組人員報案。為免賊人有機會逃脫，一眾乘客未能離開，無辜受到延誤，幸警員經調查後，最終揪出一名「機艙老鼠」，成功起回贓物。

帶返客機搜行李 拘內地男 前日凌晨零時許，香港快運一班從越南峴港抵港的UO561航班，乘客平安到埗後，隨即在停機坪登上接駁巴士，但車輛一直鎖上車門停在原地，遲遲未有駛回入境檢查大堂。約一小時後，有空姐及警員登車認人，並將車上5名男子帶返飛機，指有人遺失物品。執法部門表示，當時收到報案，該航班上一名姓葉（39歲）男乘客懷疑失竊，他所攜帶的一隻價值33萬元手錶、一批現金及信用卡不翼而飛。警員到場調查，其後在一名姓陳（57歲）內地男子的行李箱尋回失物，遂以涉嫌「盜竊」將他拘捕。

有乘客在網上發文，指該航班原定於凌晨零時25分抵港，實際着陸時間提早了約半小時，但乘客登上接駁巴士後，「唔知點解唔開車，我哋成車乘客都困住咗喺架車成個鐘，冷氣又勁凍，拍門又冇人理」。另有人上傳影片，顯示接駁巴士上滿載乘客，多名警員及職員在車外走動，並向車內觀望，其後由車廂內帶走5名男子返回飛機。

香港快運回應事件，確認該航班有乘客遺失個人財物，包括現金及手錶，機組人員發現後立即依照標準程序，在抵達香港後要求執法部門協助。

信用卡空中遇竊 盜用3.6萬元 另外，執法部門前晚接獲一名37歲內地男子報案，指他早前乘搭飛機回港期間，放在其背包內的信用卡不見了，事主其後發現該信用卡戶口有4筆共約3.6萬元的交易，懷疑信用卡被人盜去。警員接報到場，經初步調查，案件列「盜竊」，暫未有人被捕。據了解，姓高男事主乘搭越捷航空編號VJ966的航班從越南峴港抵港，於機上將背包放於座位上方的行李櫃位置。事主熟睡到港後，接獲銀行短訊通知有上述交易，他再檢查背包內的信用卡，發現已不翼而飛，遂通知銀行取消交易及報案。