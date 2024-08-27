屯公跣胎炒車 兩騎警雙雙倒地

【本報訊】昨晨8時許，屯門公路往荃灣方向近豪景花園對開，兩輛警察電單車行駛期間失事，車上兩名警員倒地受傷，自行向上峰通報求援。救護員接報到場，將兩傷者送院治理，而涉事電單車則由拖車拖走。據悉，事發時兩名警員正前往處理屯門公路一宗4車相撞意外，惟兩人沿路肩駛往現場期間，疑因路面沙石導致跣胎失控，雙雙人仰車翻。

山頂騎警私家車相撞 另於昨午4時許，港島山頂道近山頂廣場落山方向，一輛警察電單車與一輛私家車相撞。意外中無人受傷，涉事警員其後通知上峰到場處理，車禍原因有待調查。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。本月6日早上7時許，同樣有警察電單車沿屯門公路行駛期間，懷疑失控跣胎自炒，導致警員墮地受傷。

另外，今年6月亦發生警察交通意外，6月11日晚上7時許，一輛警察電單車在將軍澳寶邑路與環保大道交界迴旋處，與一輛Tesla電動車相撞，致電單車翻側及警員手部受傷。