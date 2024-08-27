毒餐車瘋駕案 司機留院未能出庭

【本報訊】一輛懷疑毒品快餐車日前在涉嫌在何文田公主道狂亂駕駛。疑涉案毒品快餐車司機被控無牌駕駛、襲警等7罪，案件昨在九龍城裁判法院提堂。由於被告仍然留院，故未能出庭應訊。裁判官將案件押後至8月30日再訊，被告須還押執法部門看管。

押至周五再訊 40歲男被告潘文傑報稱無業，被控未獲授權而取用交通工具、狂亂駕駛、襲擊警務人員、販運危險藥物、藏有他人身份證、無牌駕駛及駕駛沒有第三者保險的車輛罪。控罪指，被告於2024年8月17日與2024年8月23日之間，未獲私家車擁有人同意或未獲其他合法權限，而取用該輛私家車。

被告另被控於8月23日，駕駛上述私家車時故意疏忽，因而導致警員60387身體受傷害；同日在公主道61號外襲擊在正當執行職務的警員，即警員60387；非法販運危險藥物；無合法權限或合理辯解，而管有屬於男子周煒卓的身份證；在道路上駕駛上述私家車時，並無持有所駕駛的車輛所屬車輛種類的駕駛執照，以及未備有一份有效的第三者風險保險單或保證單。

另外，網上再有現場片段流出，近距離拍下警員擎槍指向涉事私家車，並將司機拉落車制服一刻。該段影片由現場其他車輛上乘客拍攝，片首可見兩名警員在私家車左邊擎槍，並傳來「有伙記捲咗入車底啊！」的大叫聲，車上司機及乘客聽罷更感緊張，並提醒司機「唔好郁(車)」。鏡頭其後移向私家車右側，多名警員指令涉事司機「落車」，並嘗試拉開車門，最終成功將司機拉出車外，鎖上手拷制服。事後拍片乘客向車內同伴查詢，指「我哋架車點算，有冇得賠啊？」相信源於涉事私家車突圍期間，曾撞及其車輛。案件編號：KCCC 2125/2024