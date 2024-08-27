女警前男友：未見過彼此裸體 拍拖5年無性行為

指被告要求「杯杯清」 事主曾眼濕濕憶述內情 時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審。女事主前男友透露，跟事主拍拖近5年，兩人從沒見過彼此裸體，也不曾有過性接觸。他又指，女事主很討厭人飲酒，當晚被告卻要求她「杯杯清」，她憶述事件時「眼濕濕」，顯得好委屈。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及女子Ｘ。

事發時是Ｘ男友的孫姓男證人昨表示，2017年6月以大學生身份參與警隊學長計劃，並認識了Ｘ，同年12月31日開始拍拖，2022年7月10日分手。孫憶述，2022年6月22日，Ｘ跟同事晚飯，到了約晚上11時45分，Ｘ仍未通知他離開飯局，他感擔心遂致電Ｘ。頭兩次並沒有人接聽，到第三次時Ｘ接聽，她說話有點含糊，似飲醉酒。未幾蔡文浩接過電話，告知他Ｘ飲醉，表示會接載Ｘ離開，兩人相約在粉嶺景盛苑巴士站等候。

孫稱，當蔡載着Ｘ抵巴士站後，孫便扶Ｘ落車。當時Ｘ「有啲醉」，說大老闆在殘廁內「揸咗我個胸，仲錫我、摷我同摸我，仲逼我含。佢想除我條褲，但條褲太緊除唔到」。他問Ｘ對方有沒有射精，Ｘ回答說「無，得幾分鐘」。Ｘ顯得「好唔開心、委屈、眼濕濕」。

辭職問題分歧 分手收場 孫指，由於Ｘ的父親飲酒，Ｘ兒時家中曾發生暴力事件，因此她很討厭人飲酒。不過據Ｘ指，當晚大老闆卻灌她飲酒，要她「杯杯清」，她飲了5杯至6杯就「頂唔順」。孫又透露，Ｘ一開始拍拖就說過，要結婚後才會發生性行為。因此拍拖4年多，兩人不曾赤裸相對，Ｘ也沒有接觸過他的下體。性侵事件發生後，兩人對Ｘ應否辭職有分歧，最終分手收場。案件編號：DCCC 137/2023