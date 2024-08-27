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離院舍失蹤男子商場尋回

梁伯勁當日離開位於葵涌的院舍失蹤。 梁伯勁當日離開位於葵涌的院舍失蹤。
梁伯勁當日離開位於葵涌的院舍失蹤。
【本報訊】59歲男子梁伯勁，上周五（23日）下午離開其位於葵涌道的院舍後便告失蹤，院舍職員遍尋不見，於是報案求助。直至上周六（24日）晚上，梁伯勁在大圍車公廟路一商場被尋回，他並無受傷，案件沒有可疑。
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