輸送帶夾斷手指 尼裔工慘叫

【本報訊】昨晨接近9時，一名57歲尼泊爾裔男工在屯門龍耀街7號一工廠搬貨期間，意外被兩條輸送帶夾住左手，他痛極大嚎，工友見狀立刻報案求救。消防到場協助事主脫困，惟其左手中指已被夾斷一截，他當時仍然清醒，隨即連同斷指一併被送往屯門醫院進行接駁手術。意外原因有待相關部門調查。