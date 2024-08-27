扮PayMe職員呃150萬 10男女認洗錢還押

【本報訊】有詐騙集團涉嫌致電市民聲稱自己是PayMe職員，表示要驗證PayMe帳戶身份，藉此套取手機一次性驗證碼及交易密碼，再操控帳號轉走款項，受害人多達138人，涉款約150萬元。涉案7男3女昨在區院承認洗黑錢罪，其中4人另承認串謀詐騙罪。其中羅刋豫或將擔任控方證人，須還押至2025年9月29日判刑，待事件中另外兩名被告的審訊結束；其餘被告則還押至今年9月12日判刑。

兩人否認串騙 明年5月審 10名被告分別是羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑、楊夏威、錢慧婷、蘇俊元、李富誠、盧嘉謙、吳思鳴及羅錦荣。他們的年齡介乎19歲至27歲。所有被告均承認洗黑錢罪，其中4名被告，包括羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑和李富誠，另承認串謀詐騙罪。本案另外兩名被告李承軒及劉俊誠不認罪，已排期於明年5月26日開審。

認罪被告的同意案情指，2022年1月至6月期間，138名受害人收到身份不詳的人來電，對方自稱是PayMe職員，表示要驗證PayMe帳戶身份，其後要求受害人披露驗證碼或一次性密碼及交易密碼，作驗證受害人身份之用。受害人相信對方是PayMe職員，故應要求披露資料。

案情續指，不久受害人的PayMe帳戶內所持款項在某些情況下被轉帳至涉案傀儡帳戶。在某些情況下，受害人PayMe帳戶先被增值，款項其後被轉帳至涉案傀儡帳戶。從每個受害人PayMe帳戶轉走的金額介乎40元至4萬元不等。受害人損失超過港幣共150萬元。受害人得悉其PayMe帳戶款項被轉走，隨即報警。10名被告終悉數被捕。案件編號：DCCC 485/2023、DCCC 175/2024