不忿被解僱 貼單張報復 披露前上司私隱 男子落網

【本報訊】個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）於昨日在九龍區拘捕一名45歲中國籍男子，指他涉嫌未經其同意下披露了前上司的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

調查顯示，事主為被捕人士的前上司，兩人曾在同一公司共事。被捕人士在2023年12月因工作表現問題而被該公司解僱。被捕人士及後曾向事主要求復工但不果，雙方亦就被捕人士放置於以往工作房間內的物件有爭拗。

載事主資料 妻兒照片 此後，有人於本年3月至4月期間，先後3次在該公司附近及事主兒子學校外，張貼載有事主個人資料的單張，並對事主作出負面的評論。事主被披露的個人資料包括中文姓名及照片。單張上亦載有事主妻子及兩名子女的照片。

私隱專員公署提醒市民，不要因為私人糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。