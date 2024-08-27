明起樂悠節 憑咭消費享現金回贈

【本報訊】60歲以上長者周日（8月25日）起必須使用樂悠咭才可享有兩元乘車優惠。為鼓勵樂悠咭持有人外出及留港消費刺激零售經濟，八達通公司將於明天起舉辦樂悠節，一連14天向樂悠咭持有人大派828萬元現金回贈，更聯同超過60家商戶推特別優惠，將覆蓋全港超過3,500個消費點。同場的勞工及福利局署理局長何啟明指，預期會在今年第4季推出虛擬樂悠咭，希望長者除了以樂悠咭出行，亦可多消費。

使用100元獲$8回贈 八達通公司表示，樂悠節將於8月28日至9月10日舉行，於樂悠節參與商戶的實體店舖以樂悠咭單次消費滿100元或以上，可獲8元現金回贈，每位持有人可獲最多800元現金回贈。推廣期內，每張樂悠咭最多可使用此優惠100次。現金回贈可將於8月31日開始，透過八達通App及八達通服務站拍樂悠咭領取。

除八達通自家現金回贈優惠，同時夥拍60多家商戶推出專屬優惠，持咭人可於大家樂、一粥麵及上海姥姥，享用28元的「樂悠茶餐」；在便利店Circle K購買指定食品滿50元減10元；美心中菜外賣自取7折；百佳超級市場指定產品買一送一；聖安娜餅屋日式蒸蛋糕及星巴克手調飲品買一送一等。另外，為持續鼓勵長者出行，部分商戶會向「樂悠咭」持有人推出全年優惠。

八達通營業及市務總監李玉兒表示根據數據，60歲以上客戶的出行非常活躍，平均每個月有16日外出，而他們每個月乘車次數達到9,000萬次。從他們用八達通來做零售消費，每月零售消費金額有20億元，當中餐飲佔46%；到超市和便利店購物佔28%，推出樂悠節鼓勵樂悠咭持有人多外出走動，希望他們可留港消費。

第4季推虛擬樂悠咭 此外，同場的署理勞工及福利局局長何啟明表示，八達通公司將於今年第4季推出「虛擬樂悠咭」，「在手機或手錶可以用到樂悠咭，我們希望做好它，令更多市民可以用好它」，呼籲未申領樂悠咭的人士盡快申請。他又補充指，長者使用樂悠咭的新措施只接獲一宗投訴。