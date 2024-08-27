9月2日開學 運署籲避免校區駕車

【本報訊】9月2日開學日，運輸署昨指已提醒各主要公共運輸服務營辦商於當日提供充足服務，並在有需要時加密和調配後備班次，應付乘客需求。

該署預計當日整體路面交通會較繁忙，建議學生預留充裕時間，並留意最新交通消息，又呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。

囑跨境校巴予足夠服務 該署已向教育局了解新學校地點及跨區上學情況，檢視鄰近交通和運輸安排，並將恢復服務學校區的特別路線，同時已提醒提供接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。

運輸署緊急事故交通協調中心將於當日早上提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商密切監察開學日的交通及公共運輸服務情況。

同時該署會派員到各主要公共運輸交匯處和學校區實地監察，包括九龍塘、黃大仙蒲崗村道、葵涌葵盛圍和北角寶馬山等學校區、陸路口岸及隧道，匯報最新情況，在有需要時加強服務及實施相應交通管理措施，如調校交通燈時間及聯絡警方協助疏導交通。