防學生自殺 議員促3層應急恒常化

【本報訊】學生情緒問題嚴重，教育局推出為全港中學生以識別自殺高風險學生的「三層應急機制」運作至年底，有市民日前在地區諮詢會上亦問及會否延長機制，政府稱年底會檢討。有議員認為應恒常化機制，並擴大推行至小學，而有學者認為機制有效，但要檢視醫生人手問題。

籲擴至小學 檢視人手 立法會教育事務委員會委員郭玲麗昨在電台節目中建議完善「三層應急機制」，又指按外國經驗，如果做好第二層輔導工作及額外輔助治療，如藝術或遊戲治療，有關學生情況便不會惡化至轉介至精神科治療。但她指若學校要聘用臨床心理學家，教育局給予的資助並不足夠。她認為要把機制恒常化，並擴大推行至小學，又建議善用全港7,000至一萬名輔導員。

港大醫學院精神醫學系榮休講座教授陳友凱認為機制有效，特別是轉介至醫管局的第三層機制。他又說由於醫管局醫生有限，當醫生要處理校長轉介個案，他同意會影響醫生現有工作優次，令其他服務使用者輪候久了，因此要檢視人手問題。

陳友凱認為局方考慮在考試前後等高峰期才啟動機制並不可行，又強調每個生命也很珍貴，不能像打風一樣，颱風來到才啟動應急機制。