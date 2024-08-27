涉挪用浸大學生會130萬元 拘3男女

【本報訊】浸會大學學生會再牽涉挪用公款事件。有成員涉嫌於去年12月31日至今年7月25日期間，從學生會基金的3個銀行戶口轉帳超過130萬元至其個人銀行帳戶，浸大學生會評議會核數時發現帳目有可疑並揭發事件。執法部門接報後，經深入調查拘捕兩男一女。浸大表示，知悉浸大學生會早前就事件向警方求助。由於事件已進入執法程序，校方不宜評論。校方指如有需要，會盡力配合執法部門的調查工作，並會向相關學生提供輔導。

執法部門指，在8月19日接獲九龍城窩打老道一院校學生組織的代表報案，指有人挪用學生會所屬的3個銀行戶口約130萬元作私人用途。案件交由西九龍總區重案組跟進。執法部門經深入調查後，於8月22日至23日共拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎20歲至27歲，涉嫌「串謀行騙」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬向執法部門報到。

浸大去年發生同類案 浸大學生會去年亦曾出現挪用公款事件。浸大學生會前財政委員姚希縉涉訛稱舉辦活動，騙取學生會80萬元，並存入其投資戶口。他早前承認兩項盜竊罪，於6月17日在九龍城法院被判處監禁25個月。