陳做立會秘書長12年 歷宣誓反修例風波

【本報訊】陳維安於8月初卸任立法會秘書長，他曾任教育局副局長及香港賽馬會馬場事務部總監，直到2012年，出任立法會秘書長，長達12年，這是他單份做得最長的工作，而任內亦經歷過不少爭議事件，如2016年立法會宣誓風波、反修例風波等。

2016立法會曾爆發宣誓風波，青年新政游蕙禎及梁頌恆帶同「HONG KONG IS NOT CHINA」標語宣誓，當時負責監誓的陳維安稱無權為游蕙禎等人監誓。

全國人大常委會就《基本法》有關宣誓條文釋法，最終共有6人因宣誓無效，被取消立法會議員資格。

事實上，過往多屆均由立法會秘書長監誓，而立法會2021年10月修訂《議事規則》，由新一屆立法會起，議員不再於任期的首次會議上宣誓，並改為特首親自為新一屆90名議員監誓。

到2019年6月爆發反修例風波，內務委員會曾通過向負責審議修訂《逃犯條例》的法案委員會發出指引，撤換民主黨議員涂謹申主持職務，改由建制派議員石禮謙負責，立法會秘書處以書面通知方式諮詢議員是否接納指引，但秘書處的舉動惹來泛民不滿。

泛民拉布 被擺上枱 在泛民主派不斷拉布下，令內務委員會遲遲未能選出正、副主席，陳維安更被「擺上枱」，被民主派要求到會上就不同事宜解畫，疑似又想拉布，但遭陳維安拒絕。誰知有民主派咬住不放，要求在內會會議上討論內會譴責陳維安的事宜，但最終不成事。