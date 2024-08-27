陳維安任中大副校 高薪合理性惹爭拗

校方未作披露 前校董質疑叫價過高 早前已有消息指立法會前秘書長陳維安將出任中文大學副校長，接替去年年底被即時「炒魷」的吳樹培。中大校董會昨日早上開會進行討論，通過委任陳維安出任中大副校長（行政），任期3年，由2024年9月16日起生效。然而中大並未披露陳維安的薪酬，有議員校董指是按照「機制」釐定，但有前選任校董質疑薪酬水平是否合理。

中文大學新聞稿表示，副校長（行政）是大學的主管人員之一，由大學校董會任命，並透過校長向校董會負責。該職位是大學管治團隊的關鍵成員之一，負責按照校董會制訂的策略性願景，管理大學的基建發展，並監督大學的行政資源和運作，以有效支援大學的學術、教學和研究活動。

校董會於2024年2月舉行今年第一次的會議上，通過成立遴選委員會展開全球公開招聘。經過廣泛的遴選過程後，委員會一致向校董會推薦陳維安。

校董會冀新人選帶領發展 校董會成員之一的議員鄧家彪在會後向記者表示，已通過新副校長任命，形容會上各方「暢所欲言」，校董會十分滿意新副校長的人選，期望新大學團隊可以帶領大學向前發展。而陳維安對獲委任深表榮幸，非常高興能為香港高等教育界貢獻力量。

陳維安曾任職馬會，2008年加入政府擔任教育局副局長，2012年6月起出任立法會秘書長，至今年7月底退休，在擔任秘書長時他為公務員首長級第6級薪金，月薪29.6萬元，即年薪約356萬元。早前有消息指他獲香港大學校長張翔推薦出任行政及財務副校長一職，而其建議薪酬比立法會年薪再高四成，高於港大參考頂薪30%及立法會薪酬的40%以上，而有關建議未有納入校委會會議議程。

鄧家彪指薪金按機制釐定 針對陳維安出任中大副校長（行政）一職的薪酬，鄧家彪指校董會只對其出任副校長一職作出審議，其薪金並非由校董會而是由人事部處理，又指其薪金是按照「機制」釐定。

前選任校董、香港中文大學校友評議會主席楊于銘昨在社交平台上貼文，指副校長一職的問題是「為甚麼校董會會接納一個expected salary（期望薪金）高於合理水平兩倍以上的人選」，指重點是求職者能發揮的功能是否能證明其叫價合理，稱「是否聘用他（陳維安）是一件事，是否應該重金禮聘他又是另一件事」、「他的年薪值250萬（元）還是500萬（元），是合理的提問吧？」

楊又強調現屆校董會並沒有校友評議會選任校董，34席校董尚有5席代表出缺，包括校友、本科生、研究生、教員及非教學職員，其產生方法有待校董會對外公布。