抬頭望車頭強光 火炭貓咪輾斃亡

七人車肇禍 冷血司機「直駛直過」 前日深夜，一隻貓咪在火炭一條馬路上徘徊，當牠低頭探索之際，一輛七人車朝其駛來，貓咪察覺車頭燈的強光後抬頭張望，但眨眼之間已遭車輛輾過。貓咪受重創後，一度在路面翻滾掙扎，未幾再無聲色，有目擊市民上前查看牠的傷勢，察覺牠滿身鮮血，明顯已經死亡；至於肇事七人車則「直駛直過」，不知所終。今次是4日內第二次有司機輾斃動物後逃逸，網民齊聲斥責相關行徑無良，敦促當局早日將冷血司機繩之以法。

網上平台瘋傳一段18秒影片，該條影片在火炭禾寮坑路安盛工業大廈對開拍攝，畫面見到一隻貓咪於深夜時分在馬路中間，一邊嗅聞地面，一邊緩緩而行，突然一輛七人車駛至，貓咪驚覺有燈光照射，立即抬頭觀望，惜仍走避不及遭七人車捲入車底。貓咪遭輾過後不斷掙扎，狀甚痛苦，最終倒地不起，惟涉事七人車未有停車，向坳背灣街方向絕塵而去，影片於此結束。

網民閱畢影片，紛紛留言表示憤怒，直指「一定要追究到底」，希望涉事司機為事件負責。據了解，案發於本周日（25日）晚上約11時，事後有途經駕駛者報案求助，警員到場後，發現被撞貓隻已經死亡，正在追查肇事司機身份，暫時無人被捕。

動物命喪輪下，肇事司機不顧而去的冷血事件時有發生。上周四（22日）下午，元朗一隻唐狗遭一輛農夫車輾過，惟司機懷疑沒有停車，就此絕塵而去；受傷唐狗其後步履蹣跚，一拐一拐走到路旁倒臥於鐵皮上，其肋骨凹陷，傷勢嚴重，閉上雙眼回天乏術。

上周農夫車輾死唐狗 拘巴漢 相關車Cam影片被上載至網上，引來網民撻伐之聲。執法部門根據農夫車的登記資料鎖定目標司機，當晚在同區以涉嫌「危險駕駛」等3罪拘捕一名巴基斯坦籍男司機，並拖走涉事車輛檢驗。