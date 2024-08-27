醫健：成視在人：先天白內障蒙古童重見光明

在廣袤的蒙古，猛烈的陽光令人民眼睛危機四伏。當地交通還未很發達，由外省前往首都動輒8小時，幾乎所有醫生都集中在首都，其他省份的病人要求醫十分艱難。

來自蒙古的Marla一出生便受先天性白內障困擾，在42天大時接受了奧比斯眼科醫生的白內障手術。不過，當時Marla年紀太小，未能植入人工晶體，要戴着一副厚重的眼鏡矯正近1,000度的遠視，令她看東西很易感到眼睛脹痛及疲倦。

奧比斯一直密切關注Marla情況，今年Marla已經6歲，眼球發育穩定，眼科醫生為她植入人工晶體，換上一對「新眼睛」。緊張的媽媽看見Marla手術後，美麗的眼睛再現，立即鬆了一口氣。媽媽說希望女兒重見光明後可以有更多機會接受更好的教育，不會像自己一樣，因未能得到適時治療而受眼疾困擾一輩子。

蒙古眼科醫生Dr Youngstein從事眼睛健康教育，他製作兒童繪本及模擬眼疾的眼鏡，說服父母讓孩子接受治療。眼科手術只是一瞬間的事，但改變人們的眼界及視野卻是一條漫長的路。他表示，在蒙古，醫護薪金偏低，難以吸引醫生留職，既缺乏醫療人員，也缺乏儀器，支撐醫護人員的是每次見到病人雙眼重新發光的一瞬間，這是救盲團隊的最大動力。奧比斯