差距近68萬 港續女多男少

【本報訊】統計處數據顯示，截至去年底，本港共錄得約752.8萬人口，活產嬰兒數目由2022年32,501人增至33,232人，按年增約2.2%；死亡人數則由63,692人減少至54,413人，按年跌約14.6%，癌症是本港人口主要死因。

據統計處公布，本港去年錄得女性人口410.2萬、男性人口342.5萬；0至14歲女性及男性人數分別減少1.9%及1.4%，65歲及以上女性和男性人數則分別增長6.1%及5.7%。

活產嬰兒方面，女性和男性的數目分別從2022年的15,663人及16,838人，上升至去年的15,818人及17,414人，女性和男性出生時平均預期壽命則分別從86.8年及80.7年，增至87.9年及82.5年；15歲及以上從未結婚的女性超過100萬，男性則為95萬，按年分別增加3.3%及3.6%。

癌症屬人口主要死因 死亡人數則按年錄得下跌，女性死亡人數由2022年28,134人減至去年24,447人，而男性死亡人數則由35,557人減至29,966人；癌症是導致死亡的主因，去年女性和男性的標準化死亡率分別是每10萬人為65.5及102.7；女性和男性的新冠肺炎標準化死亡率則由2022年每10萬人25.9及54.5，大幅減至每10萬人7.7及14.4。