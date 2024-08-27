延長6成 「戴帽」抑癌細胞 增存活期有效

電場治療針對勁毒膠質腦瘤 膠質母細胞瘤（Glioblastoma，GBM）是最具侵襲性的原發性腦瘤，手術不一定能徹底切除，患者術後亦需要進行電療及化療。有組織分析本港公立醫院膠質母細胞瘤病人數據，發現配合腫瘤電場治療（Tumor Treating Fields，TTF）能延長存活期近六成，患者只需要在家中佩戴相關治療裝置，便可抑制癌細胞生長，維持整體生活質素之餘，亦可減輕照顧者壓力。組織指，已向當局分享研究數據，建議資助有經濟困難的成年患者使用治療，並於今年5月獲接納。

照顧者壓力亦可減輕 世界衞生組織將膠質母細胞瘤界定為毒性最高的第4級腫瘤，本港年齡標準化發病率為每10萬人中有一人患此症，症狀包括頭痛、惡心、視力減退、記憶力問題、性格改變及癲癇等，醫生會盡量切除整個腫瘤，但因腦部結構極其複雜，不一定能徹底切除，亦可能影響腦部功能，患者在術後需進行電療及化療。

香港神經腫瘤學會分析了2017至2019年間，141名於公立醫院跟進的膠質母細胞瘤患者之數據，所有患者均手術後及術後3個月填寫評估問卷。研究結果顯示，術後有加入腫瘤電場治療的研究組之總生存期中位數，比起無加入治療的對照組高59.4%，由14.3個月增至22.8個月，而照顧者的高壓力比例亦隨着患者開始腫瘤電場治療後有所下降。

每天佩戴最少18小時 學會指，腫瘤電場治療是一種可攜式、戴於頭上及以電池驅動的治療裝置，其原理是以特定頻率的交替電場，透過黏貼在皮膚上的電極貼，破壞癌細胞分裂，抑制癌細胞生長，導致受影響的癌細胞死亡，患者可在家中進行治療，需每天佩戴最少18小時以達致治療效果。

公立醫院於2021/22年度開始試行治療，學會表示患者通常在手術及電療後開始使用，平均會使用15.3個月。26歲的Sally去年3月確診患上膠質母細胞瘤，初期症狀只有善忘及情緒不穩，直至有日發現頭部出現似是撞到硬物的痛感，但沒有撞擊的記憶，在家人提醒下前往求醫，醫生檢查後發現其腦內腫瘤很大，需立即施手術，術後進行電療及口服化療，並經轉介參加醫管局先導計劃，於去年7月起使用腫瘤電場治療。她表示，每天佩戴腫瘤電場治療達20小時，比建議最少佩戴時間18小時更多，但除了要習慣治療帽帶來的熱力，沒有感到其他副作用。學會表示，已與醫院管理局分享以上研究數據，並向當局建議資助有經濟困難的成年膠質母細胞瘤患者，使用腫瘤電場治療，相關建議已於今年5月獲當局按接納。