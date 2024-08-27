建築界資金流緊張 冀百分百擔保貸延長

【本報訊】政府不斷強調本港經濟逐步增長，但建築業界形容正處於掙扎求存的臨界點。發展局昨聯同金管局、香港銀行公會、香港中資銀行業協會和建造業議會與超過20名來自建造業和銀行界的代表會面，就近期有關建築行業面對的融資問題交流意見。有列席的議員指建造界代表在會上反映資金流緊張，冀延長百分百貸款擔保計劃，而銀行界亦表態望可提供幫助。

列席會議的金融界議員陳振英引述會上建造業代表，指現在建造業資金流緊張、很多物料供應商、工人難以及時收到工程款項，希望銀行業界可以和建築業界共度時艱，也希望百分百貸款擔保計劃可以延長，而金管局也表示中小企的部分紓困措施可適用於其他行業。

他指政府希望銀行和業界合作，發展局指建造業目前「穩定」，他認為會上建造業代表提出的建議「務實」，又指銀行業也表態希望可以幫助建造業。

發展局則強調政府在投資基建方面決心不變，未來工程量亦會較過去增加，基本工程開支每年達900億元，較過去5年平均增加17%。

商會早前發信：掙扎求存臨界點 事緣建築師事務所商會主席劉榮廣早前去信發展局局長甯漢豪，指自新冠疫情爆發以來，環球經濟前景不景氣，本地市場亦遇到挑戰，形容本地建築業界持續面臨困境，建議政府為本地建築師提供更多外判顧問合約，並重啟暫緩項目、加快外判工序。

劉在信中又指雖然樓市年初已「撤辣」，但市場仍極審慎，只有少數私人項目正發展。他表示，內地物業發展以往是本地建築界的主要生意來源，但近來相關發展淡靜，幾乎沒有任何工作機會，不少建築師行更出現裁員潮，形容業界處於掙扎求存的臨界點。