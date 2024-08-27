過渡屋爆滲漏 驗樓師料預製件肇因

【本報訊】由東華三院負責興建，今年3月起入伙的「啟德‧東寓」過渡性房屋項目，入伙不足兩個月便發生水管滲水、內牆滲漏問題。漏水令地板階磚裂開鬆脫，牆身發臭，甚至下雨時室外雨水倒灌禍及走廊和單位內。樓宇檢驗中心總監賴達明接受訪問時指，今次事件的問題嚴重，有機會在預製組件生產時已有問題，而在地盤組裝時又未有妥善驗收，漏水問題則有機會是因為水管接駁時未能承受預期的水壓，均反映承建商的施工質素欠佳。

九龍城區議員林博表示，「啟德‧東寓」3月入伙，在4月下旬就陸續接獲居民投訴，上門視察後發現，部分單位浴室夾板之間藏水，亦有牆身滲水，地板階磚爆裂等問題；另外亦有街坊看到浴室和洗衣機喉管爆炸。林博指有關問題影響居民日常生活，不少人擔心積水倒灌客廳或睡房，不時要清理積水。他又指出「啟德‧東寓」入住率爆滿，難以安排受影響街坊入住空置單位，部分街坊索性搬到酒店或親友家中暫住。

倡設驗收小組 抽樣查核 林博又引述政府回覆指，不排除是水壓問題導致滲水，他認為承建商應採用較佳的設計及建築物料，並制訂驗收時間、標準及頻率，當局亦應設立驗收小組，抽樣查驗單位的施工質素，以免重蹈覆轍。林博又表示部分受影響住戶要求東華三院免租或提供租金補貼，亦有街坊指只要妥善維修，就會繼續住。

東華三院行政總監蘇祐安在一場合提及「啟德‧東寓」滲水問題稱，受影響單位約有100個，當中約80%的單位已完成維修，餘下的將於一個月內完成。他又指是次漏水涉及水壓問題，已立即更換水壓調節裝置，至於走廊滲水則因屬開揚式設計，故遇到極端天氣出現暴雨會導致滲水，物管公司已為住戶提供擋板等隔水防禦措施。