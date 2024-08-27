圍標侵港島2屋苑 拘5人合約1.4億元

同一集團38項目涉10億 4月已逮20男女 為打擊維修工程「圍標」問題，競爭事務委員會和廉政公署自今年4月起採取聯合行動，至今拘捕25人，涉及38個項目，合約共涉及10億元，當中最高工程合約2.6億元，而在延續行動中，在上周再拘捕5人，涉嫌在樓宇維修時圍標及貪污，屬於兩個港島區屋苑的維修工程，合約共1.4億元。

包括業主立案法團成員 賄款達百萬 競委會指先在4月拘捕20人，涉嫌在6個項目圍標。廉署執行處首席調查主任吳兆基說，被拘捕的17男3女包括該新冒起圍標集團的骨幹成員。署方調查後發現同一集團在32個項目中有類似情況，上周三（21日）、四再拘捕5人。5名新增被捕人士，當中兩人是時任業主立案法團成員、兩個中間人及一個承建商成員。聯合行動中檢取電腦電話及涉及樓宇維修的相關文件；期間曾會見22人，並搜查包括承建商、顧問的辦公室及涉案人士處所等約20個地點。

全數38個項目中，6個是工業大廈；32個是住宅大廈或屋苑。廉署指在香港島兩個合共涉及1.4億元合約的項目中，涉及集團的骨幹成員。工程承建商透過中間人，涉嫌以最高100萬元利益賄賂業主立案法團成員，是他們在投票中選擇該工程承建商，從而使其中標並取得相關合約。

吳兆基昨指調查發現相關行為在過去一至兩年間發生，主要涉及中間人、承建商以及業主立案法團成員。他指該犯罪集團骨幹成員已落網，相關樓宇維修工程亦未執行，廉署和競委會會繼續打擊樓宇維修工程的圍標行為。他補充，這次聯合行動是及早介入、成功堵截圍標行為的例子。

涉交換維修工程投標價格 操控結果 競委會事務委員會調查主管區瑋略表示，調查發現有涉案人士在維修工程招標期間，涉案公司人士涉嫌直接或間接透過中間人交換投標價格，部分工程承辦商則作掩護式投標，同意以較高價格入標，操控投標結果，協助預定投標者中標，有關行為構成圍標、合謀定價及交換敏感資料，違反競爭條例第一行為守則。聯合行動中部分涉及的項目尚未推出或已被推翻，惟調查階段不能透露詳情；涉及項目的地點、受影響人士被多收的金額亦未能透露。他表示，調查仍然進行中、不排除有更多人被捕。