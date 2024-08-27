黑雨揭豪宅僭建群 當局接舉報懶巡查

【本報訊】去年9月本港發生世紀黑雨，港島大潭紅山半島有部分斜坡出現山泥傾瀉，露出僭建而來的地庫，引起公眾嘩然。隨事件曝光後，更多獨立屋亦同被揭發涉及僭建及霸官地問題，包括屯門蟠龍半島等；當局更被踢爆過去曾收到零星涉及紅山半島的僭建舉報，卻沒列入主動巡查清單，多個名人亦被揭發與事件有關，及後甚至面臨物業被「釘契」。

紅山半島面向海邊的獨立屋發生山泥傾瀉，當中3間獨立屋，即紅山半島第70、72及74號屋對落斜坡有大面積山泥塌下致地基外露。其中72號屋有明顯危險，恍如危立懸崖，隨時隨山泥一併塌下，署方當時已立即要求執法部門疏散有關佔用人，以確保安全；至於70及74號屋，署方當時指屋宇整體結構無危險，惟由於毗鄰斜坡有山泥傾瀉，屋宇下方的擋土牆部分外露，需作進一步評估。

屋宇署及地政總署在去年9月22日開展大規模聯合行動，聚焦巡查紅山半島臨海一帶其餘85間獨立屋，當中僅得15間未有發現僭建或非法佔用政府土地；29間獨立屋同時涉及僭建及非法佔用政府土地；40間涉及僭建；一間涉及非法佔用政府土地。

多個名人物業被釘契 隨事件發酵，亦有多個名人被揭出與僭建風波有關，包括科技園公司主席查毅超、前特首董建華外甥女金昌玲與丈夫姚允仁、李錦記集團第四代後人李惠民和李惠雄的獨立屋亦涉僭建或霸官地，當局證實巡查後發現涉事獨立屋違規，向上述物業發出清拆令和通知，並對各物業「釘契」。