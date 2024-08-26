笑看天下：支持嚴禁入口日本水產

日本自去年8月24日開始排放福島核污水，至上星期六已經一年，本港對日本嘅10個都縣水產品一直實施進口禁令，日前食安中心及漁護署分別檢測共78,801個日本進口食物樣本及共18,150個本地魚產品樣本作輻射水平檢測，而日方一直要求本港放寬限制。環境及生態局稱，過去已多次向日本政府表示，福島核污水排放將長達30年，涉及超過130萬噸核污水，時間之長和規模之大是前所未有；一旦有任何失誤，對海洋生態和食物安全可帶來災難性後果，故香港必須採取預防措施，限制日本最高風險地方的海產及相關產品進口。對此老朽表示絕對認同及支持。

事實上，過去一年多，福島核電廠發生嘅事故被傳媒披露和報道的已有7宗，既有員工因事故需要入院，更有附近環境受到污染。最近一宗事故距今僅不到一個月，對於該廠平均約兩個月便有一宗事故發生，頻率之高令人震驚。

排核污水一年，日本首相岸田文雄24日到福島縣磐城市的小名濱魚市場試吃在近海捕撈的魚和龍蝦刺身，強調水產品安全。岸田就中國因核污水排海而暫停進口日本水產向記者表示，中方的限制措施「毫無科學根據，無法接受」。據日本農林水產省統計，2022年香港從日本進口逾116億港元的農林水產，是進口貨值第二高的地區，僅次於內地。當中水產貨值高達42億港元，可見禁止進口日本水產對日本水產業打擊之大。中國外交部發言人斥日本單方面將核污水排海，向全世界轉嫁風險，極不負責任，也不符合國際法和鄰國相處之道。

日本一味要中國及本港恢復進口其水產，卻又不肯停止排核污水入海。冇錯，玫瑰跌落糞坑，執起來洗淨依然係玫瑰，可你還會想送給心愛的女友嗎？